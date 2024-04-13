Космические силы США отработают на орбите отражение атак спутников РФ

Космические силы Соединенных Штатов в рамках миссии под названием Victus Haze планируют провести на околоземной орбите отработку отражения потенциальной атаки со стороны спутника условного противника в виде РФ или КНР. Об этом сообщили журналисты издания ArsTechnica .

Сообщается, что в миссии будет использоваться спутник местной компании Rocket Lab, который будет отрабатывать преследование аппарата от стартапа True Anomaly. Таким образом, американскими силами планируется отработать порядок действий при противостоянии потенциальным угрозам со стороны вражеских спутников. Данные учения предполагают, в частности, маневры на околоземной орбите, уточняет издание.

Сообщается также, что запуск данных спутников планируется совершить в следующем году.

Ранее бывший советник Пентагона заявил, что Штаты просчитались при оценке российских военных мощностей.