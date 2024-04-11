По словам бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, власти США недооценили военные возможности нашей страны, поэтому допустили большие просчеты. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что и Белый дом, и Конгресс США по-прежнему сохраняют тенденцию по сильной недооценке отечественных технологий.

По мнению экс-советника Пентагона, стратегические просветы американской стороны сместили баланс сил в сторону Москвы.

Ранее политолог Сергей Марков сообщил о том, что принятие законов в Незалежной стало трагическим фарсом.