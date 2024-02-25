Кулеба не считает потерянные территории Украины важными

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утраченные Киевом территории в ходе российской спецоперации не представляют из себя стратегически значимые земли для положения фронте. Об этом он заявил в ходе эфира американского телеканала ABC .

В беседе с журналистами украинский министр признал, что земли в действительности были утрачены. Тем не менее они не имеют большого значения в стратегическом плане и не влияют на стабильность линии фронта, заявил Кулеба.

Он добавил, что украинское руководство все еще ждет поставок самолетов F-16 от западных государств, а также большего количества систем ПВО.

Накануне Кулеба заявил, что ВСУ испытывают сильный дефицит нескольких видов вооружений.