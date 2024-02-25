CNN: Кулеба заявил об огромном дефиците разных типов вооружения у ВСУ

ВСУ в данный момент испытывают очень сильный дефицит не только артснарядов, но и остальных видов вооружения. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время интервью для американского телеканала CNN .

Во ходе беседы с американскими журналистами, глава внешнеполитического ведомства признал, что у ВСУ имеется огромный дефицит снарядов для артиллерии и остальных типов вооружения.

Кулеба также добавил, что украинские ВС испытывают сильный натиск со стороны превосходящей их российской армии.

Ранее руководство Соединенных Штатов заявило о том, что еще в прошлом году исчерпало все финансовые средства на поддержку Украины. До тех пор, пока местный конгресс не решит утвердить новые ассигнования, Америка будет не в состоянии поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, заявили они.