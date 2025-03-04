Лавров: предвидеть поведение Зеленского после заморозки помощи США нельзя

В эфире Первого канала Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, отвечая на вопрос о том, как приостановка Соединенными Штатами военной поддержки Украины повлияет на Владимира Зеленского и заставит ли его сесть за стол переговоров, отметил, что невозможно предсказать, как будут развиваться события, связанные с главой киевского режима.

В начале рабочей недели, 4 марта, телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из администрации президента США, объявил о приостановке военной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Решение о прекращении помощи будет действовать до тех пор, пока Дональд Трамп не убедится в готовности Украины и тех, кто там находится у власти, к мирному урегулированию конфликта.

По информации Washington Post, поставки были остановлены примерно в 4:30 по московскому времени.

«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил с обращением к украинцам, заявив, что власти страны якобы успели создать некий план действий на случай остановки помощи США.