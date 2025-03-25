Лавров раскрыл детали переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскрыл некоторые детали недавних переговоров, прошедших в Эр-Рияде между Россией и США, передает РИА Новости.

Одним из ключевых пунктов обсуждения стало безопасное судоходство в Черном море. Лавров подчеркнул, что Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой форме и призывает Вашингтон исключить любые двусмысленности в этом вопросе.

«Наша позиция проста. На слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.). Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки», — сказал Лавров.

Глава российского МИД также подтвердил, что между Россией и ООН продолжает действовать меморандум, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и его команда продолжают помогать Москве в реализации условий соглашения.

Министр обратил внимание на противоречие в подходах Европы и США по вопросам урегулирования конфликта. Он отметил, что без поддержки европейских стран ВСУ давно бы потерпели поражение.

На фоне сложной политической ситуации Лавров также прокомментировал планы Европейского союза (ЕС) по отправке миротворческих сил на Украину. Он назвал эти намерения несостоятельными.

В завершающей части своего заявления Лавров, говоря о прошедшей в Эр-Рияде экспертной встрече «технических команд» России и США, на которой Москву представляли Григорий Карасин и Сергей Беседа, отметил, что переговоры были трудными, но конструктивными.

Ранее сообщалось, что переговоры Украины и США в Эр-Рияде продлились менее двух часов.