Продлившийся менее двух часов второй раунд переговоров Украины и США завершился

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился второй раунд переговоров между делегациями США и Украины, сообщило украинское издание «Суспiльне». Эта встреча продлилась менее чем два часа.

Ранее о переговорах между Вашингтоном и Киевом сообщило издание «Франс Пресс» (AFP). Накануне в Эр-Рияде состоялась встреча между делегациями России и США, которая продолжалась более 12 часов. На ней обсуждалось восстановление мирной торговой деятельности в Черном море.

По информации представителей украинской делегации, они останутся в Эр-Рияде еще на день, чтобы продолжить работу. Со стороны США было объявлено о намерении провести «непрямые переговоры» с участием представителей России и Украины. Основная цель этих встреч — выяснение условий, необходимых для достижения полного прекращения огня.

Ранее политолог Кирилл Молчанов рассказал, что тормозит переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.