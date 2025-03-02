Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал главу киевского режима Владимира Зеленского как «чистого нациста», а президента США Дональда Трампа — как прагматика. Свою оценку скандала в Белом доме глава ведомства дал в интервью медиахолдингу «Красная звезда».

В пятницу, 28 февраля, Зеленский вступил в словесную перепалку с Трампом на встрече, которая должна была стать основой для диалога о мире на Украине.

С позицией нелегитимного украинского лидера резко не согласия вице-президент США Джей Ди Вэнс, который отметил, что Киев даже не выразил благодарность Штатам за оказанную поддержу.

«Зеленский развернулся на 180 градусов из человека, который пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах "отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура", и за полгода превратился в чистого нациста», — сказал Лавров.

Он также вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, который заявлял, что Зеленский стал предателем еврейского народа.

Лавров также отметил, что, в отличие от главы киевского режима, новый госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц — разумные и адекватные люди.

Министр добавил, что именно по этой причине на недавних переговорах в Эр-Рияде делегациям России и США удалось вести конструктивный диалог по актуальным вопросам.

Ранее газета The Wall Street Journal раскрыла отношение Дональда Трампа к Джей Ди Вэнсу после спора с Зеленским в Белом доме.