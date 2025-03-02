WSJ узнала отношение Трампа к Вэнсу после словесной перепалки с Зеленским
WSJ: Трамп гордится вице-президентом Вэнсом после перепалки с Зеленским
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Президент США Дональд Трамп испытывает гордость за вице-президента страны Джей Ди Вэнса из-за его активной позиции на встрече с Владимиром Зеленским, пишет газета The Wall Street Journal.
По информации источника, Трамп высоко оценил заявления Вэнса, отметив, что его предыдущий вице-президент Майк Пенс не проявил бы такой решительности.
Однако действия действующего вице-президента США вызвали критику со стороны ряда конгрессменов-демократов и дипломатов. Сенатор Марк Келли выразил мнение, что Вэнс фактически саботировал переговоры, а бывший посол США в России Майкл Макфол отметил, что вице-президент не должен прерывать главу другого государства, подчеркивая необходимость дипломатического этикета в таких встречах.
На стороне Вэнса оказалось большинство республиканцев. Сенаторы Линдси Грэм и Майк Ли положительно оценили его поведение во время встречи с Зеленским, отметив важность жесткой позиции в отношении Украины.
Перепалка между Вэнсом и Зеленским возникла в пятницу, 28 февраля. Трамп и Вэнс были недовольны требованиями Зеленского по урегулированию конфликта, а также почувствовали недостаток признательности со стороны украинского президента за помощь США.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что проукраинские активисты сорвали отдых Джей Ди Вэнса за перепалку в Белом доме.