WSJ узнала отношение Трампа к Вэнсу после словесной перепалки с Зеленским

Президент США Дональд Трамп испытывает гордость за вице-президента страны Джей Ди Вэнса из-за его активной позиции на встрече с Владимиром Зеленским, пишет газета The Wall Street Journal.

По информации источника, Трамп высоко оценил заявления Вэнса, отметив, что его предыдущий вице-президент Майк Пенс не проявил бы такой решительности.

Однако действия действующего вице-президента США вызвали критику со стороны ряда конгрессменов-демократов и дипломатов. Сенатор Марк Келли выразил мнение, что Вэнс фактически саботировал переговоры, а бывший посол США в России Майкл Макфол отметил, что вице-президент не должен прерывать главу другого государства, подчеркивая необходимость дипломатического этикета в таких встречах.

На стороне Вэнса оказалось большинство республиканцев. Сенаторы Линдси Грэм и Майк Ли положительно оценили его поведение во время встречи с Зеленским, отметив важность жесткой позиции в отношении Украины.

Перепалка между Вэнсом и Зеленским возникла в пятницу, 28 февраля. Трамп и Вэнс были недовольны требованиями Зеленского по урегулированию конфликта, а также почувствовали недостаток признательности со стороны украинского президента за помощь США.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что проукраинские активисты сорвали отдых Джей Ди Вэнса за перепалку в Белом доме.