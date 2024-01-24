Лавров заявил о низком уровне отношений между РФ и США

Взаимоотношения между Соединенными Штатами и РФ на сегодняшний день практически не существуют и находятся на низком уровне. Проводится «нудный» диалог о работе посольств двух государств. Соответствующее заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Как заявил Лавров, уровень взаимоотношений у стран низкий, а контактов между ними почти не происходит. Единственным исключением в этом вопросе, по словам министра, является обсуждение условий функционирования дипмиссий обеих сторон.

Он также напомнил, что взаимные высылки дипломатов между РФ и Штатами начались в 2016 году, когда пост главы американского государства занимал Барак Обама.

«Их практически нет, идет разговор такой нудный, то в одну, то в другую сторону предложения сыплются», – комментирует Лавров.

Ранее Лавров дал большое интервью телеканалу CBS в котором объяснил, почему политика США по отношению к РФ не изменится даже при смене президента.