Трамп лжет: почему США не изменит свою политику в отношении РФ даже в случае смены президента

В числе прочего министр заявил, что арабский и мусульманский мир будет все больше погружаться в жестокость, пока не будет создано палестинское государство. Мы разобрали некоторые моменты интервью вместе с директором Института политических исследований Сергеем Марковым.

Консолидация — ключ ко всему

Политолог убежден, что Лавров прав, и если не будет найдено прочное «стационарное» решение давней проблемы, жестокость с обеих сторон обязательно продолжится. При этом Марков уверен, что нерешаемых политических проблем не бывает, и израильско-палестинский конфликт решить вполне реально.

«Многие другие проблемы в истории человечества были разрешены, разрешить можно и эту. Но есть ключевой момент: чтобы она была решена, внешние игроки должны быть консолидированы, а не быть разделены, как это сложилось к данному моменту», — объяснил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день игроки на мировой политической арене в целом выбрали сторону конфликта. Например, Китай и Россия больше поддерживают арабские страны, Америка и Европа, в свою очередь, скорее на стороне Израиля. В этих условиях решение найдено быть не может, подчеркивает Марков — внешние игроки как бы раздирают этот конфликт.

По мнению политолога, для преодоления конфликта Израиля и Палестины необходимо решить две ключевые задачи: во-первых, создать палестинское государство, во-вторых, поставить в палестинском государстве такое правительство, которое бы признавало существование Израиля. Вопреки мнению скептиков, это реально, но для этого как раз и необходима консолидация внешних сил.

Фото: [ Masirah Tv ]

Ничего не поменяется

К сожалению, сейчас они далеки от этой консолидации. По словам Лаврова, нынешнее поколение американских политиков не извлекло урока из действий США, совершенных после распада СССР. Ведомые комплексом превосходства и безнаказанности, они стали слишком вызывающе себя вести, игнорируя доброжелательную политику Владимира Путина, подчеркнул глава МИД. Сергей Марков добавил к этому, что сейчас американцы как раз пытаются переосмыслить 90-е годы.

«Они считают, что их главная ошибка в том, что они допустили возрождение России, допустили, что в России кончились 90-е годы, к власти пришла команда Путина и стала поднимать страну. Вот эту ошибку они хотят исправить и больше никогда ее не допустить», — подчеркнул политолог.

В числе прочего в интервью Сергей Лавров заявил, что с приходом Дональда Трампа позиция Вашингтона вряд ли изменится, более того — если бы в 2020 году он стал президентом, конфликт на Украине все равно бы произошел, вопреки словам бывшего главы Белого дома. Эксперт солидарен с министром.

«Давайте посмотрим на то, как развивались отношения наших стран при Трампе. Мы увидим, что за украинские вопросы отвечал так называемый deep state, то есть «глубинное государство». Трамп этим почти не занимался, и шло постоянное ухудшение по этой линии. Поэтому и сейчас, если президентом Штатов станет Трамп, для нас ничего не изменится», — заключил Марков.