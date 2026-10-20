Ленинград или Петербург: стало известно, что стоит за новой инициативой переименования

В публичном поле все чаще всплывают дискуссии о возможном возвращении Санкт-Петербургу имени Ленинград, а Волгограду — Сталинград. Тема звучит не как отвлеченная теория, а как острый общественный спор: одни видят в переименованиях способ подчеркнуть историческую преемственность и отдать дань памяти, другие опасаются, что это станет инструментом политической конъюнктуры и создаст новые бытовые неудобства. Об этом сообщают Argumenti.ru .

На днях в Государственную Думу был внесен законопроект, предлагающий проработать вопрос о возвращении исторических наименований. Документ носит рамочный характер: он не фиксирует обязательное переименование, а предписывает профильным комитетам провести анализ правовых, экономических и социально-культурных последствий, а также учесть результаты социологических исследований и позиции региональных властей. Инициаторы подчеркивают, что цель — не форсировать смену топонимов, а создать прозрачную процедуру обсуждения, где голос жителей городов должен стать определяющим.

У каждого из этих названий — своя смысловая нагрузка. Для Петербурга «Ленинград» — это прежде всего блокада, мужество и трагедия, символ стойкости, тогда как «Санкт-Петербург» воспринимается как возвращение к истоку, к имперскому наследию и европейской идентичности города. Для Волгограда имя «Сталинград» — безусловный маркер Победы, символ переломного момента войны, а «Волгоград» звучит как мирный, индустриальный, современный город на Волге. Получается, что за каждым названием стоит не просто топоним, а целый пласт смыслов, и любое переименование неизбежно будет считываться как расстановка акцентов: на чем именно общество хочет сделать упор прямо сейчас.

Аргументы сторонников возврата прежних названий строятся вокруг исторической памяти. В случае с Ленинградом речь часто идет о том, что именно под этим именем город вошел в мировую историю как символ сопротивления, а для Сталинграда — о том, что само слово стало нарицательным, синонимом мужества и перелома в войне, и его возвращение укрепит патриотический нарратив. Сторонники законопроекта делают упор на необходимость институционализировать обсуждение: без федеральной повестки региональные дискуссии остаются фрагментарными и легко уходят в эмоции. Кроме того, они указывают на символическую силу этих имен, способных формировать коллективную идентичность и напоминать о масштабных исторических событиях.

Противники приводят сразу несколько контраргументов. Во-первых, это практические сложности: смена названия влечет колоссальные административные и финансовые издержки — понадобится обновить документы, дорожные знаки, карты, бланки, базы данных, переоформить юридические адреса тысяч организаций и миллионов жителей, что создает неудобства от задержек в оформлении бумаг до путаницы в логистике и доставке. Во-вторых, есть опасения, что переименование станет политическим жестом, не отражающим реальных запросов общества, а лишь обслуживающим сиюминутную повестку. В-третьих, критики напоминают, что память о героических страницах истории можно сохранять и без смены названия — через музеи, памятники, образовательные программы и городские мероприятия. С их точки зрения, сам факт внесения законопроекта без предварительного широкого регионального обсуждения выглядит как попытка задать тон сверху, а не услышать жителей.

Опыт прошлых лет показывает, насколько чувствительна эта тема. В 1991 году Ленинград стал Санкт-Петербургом по итогам городского референдума: большинство жителей поддержали возвращение исторического имени. В случае с Волгоградом вопрос о возвращении названия «Сталинград» регулярно поднимается в публичном пространстве, но до официального переименования дело не доходило. При этом в 2013 году депутаты Волгоградской городской думы приняли решение использовать наименование «Сталинград» в качестве символа в памятные даты — например, 9 Мая, 2 февраля, в день окончания Сталинградской битвы, и другие значимые дни. Такой компромиссный вариант позволяет сохранить память, не меняя повседневного названия города. Социологические опросы дают неоднозначную картину: уровень поддержки сильно зависит от формулировки вопроса и контекста, и часто люди положительно относятся к использованию исторических имен в памятных целях, но скептически смотрят на тотальную смену топонима. Это говорит о том, что запрос на историческую память в обществе есть, но он не обязательно означает желание полностью переписать городские названия.

Появление законопроекта в Госдуме, вероятно, приведет к новой волне опросов и общественных обсуждений, где главным вопросом станет не «нужно ли помнить», а «какой формат памяти наиболее уместен». Споры о переименовании Санкт-Петербурга и Волгограда — это не просто лингвистический или административный вопрос, а разговор о том, как общество хочет помнить свою историю и какими символами себя определять. Компромиссные решения, вроде использования исторических названий в памятные дни, позволяют сохранить уважение к прошлому, не создавая масштабных неудобств для жителей, и, возможно, именно такой баланс между памятью и практичностью сейчас наиболее востребован. Законопроект может либо усилить поляризацию, либо стать площадкой для взвешенного диалога — все будет зависеть от того, насколько открыто и прозрачно пойдет обсуждение.

Ранее в Петербурге оценили идею вернуть название Ленинград.