В Петербурге оценили идею вернуть название Ленинград

Переименовывать Санкт-Петербург в Ленинград нет необходимости. Об этом сообщает ТАСС.

Так он отреагировал на предложение вернуть Волгограду и Санкт-Петербургу названия Сталинград и Ленинград, внесенное на рассмотрение палаты парламента.

По словам Бельского, противопоставлять два наименования неправильно. Оба названия дороги многим поколениям горожан. Для него это один любимый город, история которого неразрывна, независимо от названия. Поэтому необходимости в новом переименовании он не видит.

Таким образом, идея возвращения исторических имен не нашла поддержки у спикера петербургского парламента. И это логично: город уже носит имя, которое знает весь мир.

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