Лидеры ЕС «трепещут» из-за переговоров РФ и США по Черному морю

Страны Европы, имеющие выход к Черному морю, с беспокойством отслеживают мирные переговоры между Соединенными Штатами Америки и Россией по украинскому вопросу, проходящие в Саудовской Аравии. Европейские государства опасаются возможной договоренности, которая позволит Москве восстановить свое влияние в регионе, сообщило издание Financial Times.

Румыния и Болгария выражают обеспокоенность в связи с потенциальными изменениями существующего положения дел в Черном море после российско-американских переговоров.

Европейские официальные лица полагают, что любое достигнутое соглашение будет выгодным для России и расширит сферу деятельности ее военно-морского флота.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одним из главных вопросов на обсуждении является Черноморская инициатива.

По его словам, предложение обсудить данную инициативу поступило от президента США и направлено на обеспечение безопасности судоходства в Черном море. В повестку дня включено также выполнение обязательств перед Россией в рамках этой инициативы.

Москва и Вашингтон демонстрируют стремление к урегулированию украинского конфликта, однако предстоит еще большая работа над различными аспектами.

Российская делегация в Эр-Рияде имеет возможность связаться с Москвой при необходимости. На переговорах возможно обсуждение прекращения ударов по энергообъектам и расширение режима прекращения огня в Черном море.

Ранее сообщалось, что украинская делегация осталась в Эр-Рияде в ожидании итогов диалога РФ и США.