Украинская делегация осталась в Эр-Рияде в ожидании итогов диалога РФ и США

Украинская делегация продолжает пребывание в Эр-Рияде, ожидая итогов коммуникации между российскими и американскими представителями, передает украинский телеканал «Рада».

Согласно их данным, трехсторонние встречи с участием США, России и Украины в настоящий момент не запланированы, как и параллельные переговоры, при которых американская делегация проводила бы одновременные встречи с двумя другими сторонами.

Ожидаются отдельные переговоры команд США и Украины после завершения контактов американских представителей с российской стороной.

Первый этап переговоров технических групп Украины и США состоялся во второй половине дня в воскресенье, 23 марта, и продолжался около шести часов.

В состав украинской делегации вошли министр обороны Рустем Умеров, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, представители вооруженных сил и эксперты в области энергетики.

Ключевой темой было прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры. Подробности дискуссий стороны не разглашали.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии начались закрытые переговоры между Россией и США.