Литовское болото засосало американский земснаряд

В Литве в процессе поиска утонувшей американской бронированной машины М88 Hercules в болоте увяз земснаряд. Он должен был размягчить вязкую грязь, с которой не справлялась другая техника, сообщил телеграм-канал «Военное дело».

Но произошло непредвиденное. Ночью у машины порвался гидравлический шланг, который управляет одной из ног техники. Вскоре подвезли запчасть, и машину отремонтировали. Но пока земснаряд стоял на месте, его засосало в трясину.

Напомним, 26 марта американские военные принимали участие в запланированных тактических учениях в Литве, после которых пропали без вести. Они находились в бронированной машине M88 на полигоне Пабраде.

Их броневик нашли в тот же день: он увяз в болоте на глубине более пяти метров. Участие в операции по подъему бронированной машины принимают американские и литовские военные, а также экстренные службы.

Ранее стало известно о вставшей на прикол на Украине бронетехнике США.