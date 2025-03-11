Стало известно о вставшей на прикол на Украине бронетехнике США

Решение Трампа о приостановке военной помощи Киеву тут же парализовало всю ту технику, которую Соединенные Штаты успели поставить ВСУ. Об этом сообщило издание Business Insider.

До сих пор в подавляющем большинстве случаев та бронетехника, которая приходила на Украину из Соединенных Штатов, после получения заметных повреждений отправлялась для ремонта на территорию Польши. На это уходило много времени, тем не менее она со временем вновь вставала в строй. Теперь же, после решения Трампа о приостановке помощи Киеву, из США перестали поступать даже те немногие запчасти для танков и бронемашин, которые могли получать ВСУ. Это приводит к тому, что даже малозначительная поломка выводит из строя дорогостоящий танк.

Издание привело слова депутата Верховной Рады Сергея Рахманина. Тот утверждает, что дело доходит до абсурда, поскольку украинская промышленность не в состоянии изготовить нужные запчасти из-за отсутствия разрешений и чертежей.

«У нас может быть танк, который полностью работоспособен, за исключением небольшой детали. Самостоятельно сделать такое мы не можем. В итоге танк простаивает в бесконечном ремонте», — указал он журналистам.

Особенно это влияет на оборону ВСУ в Курской области, поскольку там многое строилось именно в расчете на западную бронетехнику. Авторы статьи добавили, что у немецких и британских танков идут совершенно другие запасные части и комплектующие, это лишь усугубляет положение.

Ранее сообщалось, что прекращение поставки разведывательной информации от США сильно повлияло на использование истребителей F-16. Проведение миссий с их участием заметно усложнилось. За счет этого способности ВСУ обороняться нанесен серьезный ущерб — так считает американский сенатор Келли.