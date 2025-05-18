Любимова не доехала, а Зеленский вцепился в Вэнса: итоги инаугурации Льва XIV в Ватикане

В Ватикане состоялась церемония вступления в должность нового Папы Римского, который взял имя Лев XIV. На церемонии присутствовали представители 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 мировых держав.

В сопровождении сотрудников службы безопасности, супруги, руководителя офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибиги на мероприятие прибыл президент Украины Зеленский, срок полномочий которого истек. От Соединенных Штатов Америки прибыл вице-президент Джей Ди Вэнс. Во время церемонии киевский главарь намеренно подошел к последнему и долго тряс руку Вэнса в рукопожатии. К слову, эта первая встреча обоих политиков после памятного скандала в Овальном кабинете.

Вместо Ольги Любимовой, которая должна была представлять Россию, на церемонии присутствовал посол Российской Федерации в Ватикане Иван Солтановский. Это связано с тем, что маршрут полёта министра культуры не был должным образом согласован, информирует ТАСС.

Прежде чем началась церемония возведения на престол, глава Римско-католической церкви совершил объезд площади Святого Петра на открытом автомобиле белого цвета. Он приветствовал многотысячную толпу пришедших на площадь верующих.

Следует напомнить, что новоизбранный глава Римско-католической церкви родился в Чикаго и имеет также перуанское гражданство. Роберт Фрэнсис Прево — первый папа римский, родившийся в Соединенных Штатах Америки. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои наилучшие пожелания главе католической церкви, поздравив его сразу после избрания.

Ранее сообщалось, что президента США Дональда Трампа возмутил вопрос о его влиянии на избрание нового папы римского.