Трампа возмутил вопрос о его влиянии на избрание нового Папы Римского

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил своё недовольство в связи с вопросом, заданным журналисткой ABC News Мартой Раддац, о его возможном участии в избрании нового Папы Льва XIV. По мнению американского лидера, подобные вопросы отражают предвзятое отношение к нему со стороны средств массовой информации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о своём желании стать понтификом. В социальных сетях также было создано изображение, на котором Трамп занимает папский престол. В числе возможных кандидатов на пост Папы Римского Трамп упоминал кардинала из Нью-Йорка.

«Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме», — написал президент США в соцсети The Truth, выразив свое недовольство в отношении вопроса журналистки.

Также президент отметил, что на последних выборах его кандидатуру поддержали многие католики. По его словам, 54% голосов избирателей-католиков были отданы за него.

Напомним, в четверг, 8 мая, ближе к вечеру, из трубы Сикстинской капеллы повалил белый дым, что стало знаком того, что участники обсуждения кандидатуры нового папы римского достигли согласия. Кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти, следуя традиции, вышел на балкон, объявил о появлении нового папы и назвал его имя — кардинал из Соединенных Штатов Америки Роберт Прево.

Предыдущий папа римский Хорхе Марио Бергольо скончался от продолжительной болезни 21 апреля 2025 года. Похороны Франциска прошли в соответствии с многовековыми традициями, включая прощание в часовне Апостольского дворца.

Понтифик перед смертью завещал, чтобы его похоронили в нише бокового нефа базилики, расположенной между часовней Павла и капеллой Сфорца в Санта-Мария-Маджоре. Франциск стал первым папой с 1903 года, чей похоронный обряд состоялся за пределами Ватикана.