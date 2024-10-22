Лондон выдаст Киеву $2,93 млрд за счет российских активов
Фото: [pxhere.com]
Власти Великобритании продолжают оказывать поддержку Украине. Так, британское правительство приняло решение выделить Киеву кредит в размере 2,25 млрд фунтов стерлингов ($2,93 млрд) за счет замороженных активов России.
Как сообщает ТАСС, эти средства — вклад Лондона в кредит G7.
Там отметили, что после начала военного конфликта на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти 50% валютных резервов на сумму около €300 млрд.
До этого страны G7 согласовали выделение Украине кредита в размере $50 млрд.
Ранее сообщалось о том, что в Британии допустили возможность переброски в Эстонию танков Challenger 3.