Лондон выдаст Киеву $2,93 млрд за счет российских активов

Власти Великобритании продолжают оказывать поддержку Украине. Так, британское правительство приняло решение выделить Киеву кредит в размере 2,25 млрд фунтов стерлингов ($2,93 млрд) за счет замороженных активов России.

Как сообщает ТАСС, эти средства — вклад Лондона в кредит G7.

Там отметили, что после начала военного конфликта на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти 50% валютных резервов на сумму около €300 млрд.

До этого страны G7 согласовали выделение Украине кредита в размере $50 млрд.

Ранее сообщалось о том, что в Британии допустили возможность переброски в Эстонию танков Challenger 3.