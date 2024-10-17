В Британии допустили возможность переброски в Эстонию танков Challenger 3

Великобритания готова мобилизовать до 5 тысяч своих военнослужащих для возможного размещения в Эстонии, рядом с российской границей, в соответствии с новой договоренностью между Лондоном и Таллином, сообщила газета Independent.

Министры обороны обеих стран собираются заключить соглашение о сотрудничестве, которое начнет действовать с июля 2025 года.

Этот документ предусматривает, что при необходимости британские войска будут направлены в Эстонию для усиления восточного фланга НАТО.

Речь идет о военнослужащих 4-й бригады наземных войск Великобритании, в настоящий момент расположенной в Северном Йоркшире, как уточняет газета.

Согласно данному соглашению, силы до 5 тысяч человек могут быть развернуты в Эстонии в течение десяти дней после получения соответствующего распоряжения.

Independent также указывает, что вместе с бригадой на границу могут быть отправлены вертолеты и системы запуска ракет.

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