Лучше, чем американские: эксперт прокомментировал поставки итальянских ПВО на Украину

Вице-премьер Италии Антонио Таяни подтвердил, что в рамках следующего пакета помощи Украине страна передаст комплексы ПВО Samp-T. В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что эти поставки не изменят ситуацию на фронте.

Информация о передаче Италией Samp-T и ракет Storm Shadow просачивалась в СМИ и раньше. Однако Таяни подтвердил наличие в списке только вышеназванных комплексов ПВО, сославшись на секретность полного перечня поставок. Итальянская система имеет ряд преимуществ перед американскими комплексами Patriot, которыми пользуются бойцы ВСУ.

«Разница в том, что Samp-T выпускает ракеты вертикально вверх, а уже потом они идут на цель в нужно направлении. То есть один комплекс может прикрыть какой-то объект сразу со всех сторон. Американские системы выпускают ракеты под наклоном к горизонту. Чтобы прикрыть объект со всех сторон, нужно несколько комплексов», — пояснил Литовкин.

Эксперт добавил, что в текущей ситуации ни один вид вооружения не может коренным образом повлиять на фронт, кроме ядерного оружия. Однако, по его словам, варианты с нанесением ядерных ударов не рассматриваются. Также итальянская техника лишь усугубит «проблему зоопарка вооружений» в ВСУ.

«Там ведь не только пусковой комплекс, в систему еще входит радар. И там все инструкции, документы и обозначения будут на итальянском или французском языках. То есть нужно учить личный состав или искать специалистов со знанием языка. Впрочем, нельзя исключать, что обслуживать эти системы будут иностранцы. В любом случае поставки Samp-T ситуацию на поле боя не изменят», — заключил Литовкин.

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