Выяснилось, в какие страны Россия может отправить оружие для удара по США

Россия может отправить свое оружие Северной Корее, Ирану и Кубе. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна может поставить оружие любому противнику США, невзирая на статус. Это может быть сделано в качестве симметричного ответа на то, как Америка вооружает Украину.

«Конечно, на первом месте Северная Корея. У них есть проблемы с горючим и двигателями, с чем мы можем помочь. Также они могли бы взять у нас в аренду одну из атомных подлодок. Да, поднимется вой. Но все абсолютно зеркально, ведь США хранят в Германии ядерное оружие» — заявил Виктор Баранец интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что вторым пунктом отправки российского вооружения может стать Иран. Баранец даже допустил, что Россия может снарядить Хуситов.

Также, продолжил полковник в отставке, создание военных баз на Кубе помогло бы «взять Америку на прицел». Для этого не нужны даже ядерные силы, считает он, так как у российской армии достаточно ракет большой дальности, которые смогут достать до любого важного объекта в США, если будут базироваться на островах Кубы.

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