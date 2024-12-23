Лукашенко: Европа скоро откроется для сотрудничества с Минском и Москвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с московским мэром Сергеем Собяниным выразил уверенность в том, что Европа вскоре станет открытой к сотрудничеству с Минском и Москвой, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что после своего недавнего визита в Объединенные Арабские Эмираты он стал абсолютно уверен в том, что вскоре Европа начнет налаживать отношения с Россией и Белоруссией. Лукашенко уточнил, что это связано с тем, что Европа не может существовать без России.

Ранее Путин в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии назвал защиту Белоруссии очень важной компонентой обновленной ядерной доктрины РФ.