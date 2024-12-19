Путин заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин продолжает отвечать на вопросы в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. Она началась в полдень 19 декабря. Мероприятие транслируют ведущие федеральные СМИ РФ.

Глава государства назвал защиту Белоруссии очень важной компонентой обновленной ядерной доктрины РФ.

В ноябре 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили обновленную версию Военной доктрины Союзного государства. Это новый документ заменил доктрину, принятую в 2001 году, а также решение Высшего Совета Союза Белоруссии и России, касающееся Концепции совместной оборонной политики, принятой в 1998 году.

Согласно новому документу, любые действия с использованием военной силы против одного из государств-участников будут рассматриваться как угроза всему Союзному государству. В связи с этим стороны готовы применять соответствующие ответные меры, используя все доступные им силы и средства.

Ранее Владимир Путин рассказал о создании ракеты «Орешник».