Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении Александра Турчина на пост премьер-министра страны, сообщила БелТА. Это решение было принято с согласия Палаты представителей.

Александр Турчин родился 2 июля 1975 года в Новогрудке. Он имеет богатый опыт работы в государственной сфере. Политик окончил Белорусский государственный экономический университет и Академию управления при президенте республики.

Свою трудовую карьеру Турчин начал в 1997 году и успел поработать на различных административных должностях в своей стране. С 2010 по 2015 год он работал в Минском облисполкоме, а затем на протяжении 2015-2016 годов был помощником президента.

В 2016 году Турчин возглавил Аппарат Совета министров, а в 2018-м стал первым заместителем премьер-министра. В декабре 2019 года он был назначен председателем Минского облисполкома.

В рамках новых кадровых изменений Лукашенко также назначил экс-премьера Романа Головченко главой Национального банка. Президент отметил стремление Головченко к активному вовлечению в экономику страны и выразил надежду, что его работа пойдет на благо всей Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что ранее назначенный Головченко не уходит на отдых, а просто сменит обстановку. Головченко возглавлял правительство Белоруссии с июня 2020 года.

Ранее стало известно, что новым премьер-министром Канады после отставки Джастина Трюдо станет экс-глава Центробанка страны Марк Карни.