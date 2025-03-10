Новым премьером Канады после отставки Трюдо станет экс-глава ЦБ Карни

Марк Карни стал новым главой Либеральной партии, которая находится у власти в Канаде. Об этом стало известно из заявления, опубликованного правительством страны.

В соответствии с нормами национального законодательства, он станет премьер-министром северо-американского государства.

Карни, который ранее занимал пост премьер-министра, теперь будет руководить партией либералов. Это было объявлено после того, как Трюдо покинул свой пост. До этого Карни занимал должность главы Банка Канады.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Джастин Трюдо, который вскоре покинет свой пост, не смог сдержать слез во время своей последней пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире.