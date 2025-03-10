Новым премьером Канады после отставки Трюдо станет экс-глава ЦБ Карни
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Марк Карни стал новым главой Либеральной партии, которая находится у власти в Канаде. Об этом стало известно из заявления, опубликованного правительством страны.
В соответствии с нормами национального законодательства, он станет премьер-министром северо-американского государства.
Карни, который ранее занимал пост премьер-министра, теперь будет руководить партией либералов. Это было объявлено после того, как Трюдо покинул свой пост. До этого Карни занимал должность главы Банка Канады.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Джастин Трюдо, который вскоре покинет свой пост, не смог сдержать слез во время своей последней пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире.