Лукашенко предложил создать общий парламент для Белоруссии и России

Белоруссия и Россия потенциально могут сформировать общий парламент при условии обоюдной готовности Минска и Москвы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Он подчеркнул важность обеспечения необратимости процесса интеграции между Белоруссией и Россией.

Лукашенко также сообщил о запланированной на вечер пятницы встрече с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которой тот поделится информацией о переговорах, состоявшихся в четверг со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.

По информации, предоставленной пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым, Владимир Путин принял спецпосланника Уиткоффа 13 марта. Уиткофф передал российской стороне дополнительные сведения об Украине, а Путин через Уиткоффа направил информацию и сигналы для Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром Белоруссии.