Лукашенко призвал не обольщаться результатами переговоров между РФ и США

Пока не стоит радоваться тому, что Америка и Россия ведут переговоры между собой. Еще не ясно, что США потребуют от РФ. Так считает белорусский президент Александр Лукашенко. Его мнение привело агентство БелТА.

Президент Белоруссии прокомментировал переговоры между Соединенными Штатами и Россией, которые прошли в Эр-Рияде. По его мнению, тем фактом, что переговоры уже ведутся, не стоит обольщаться ни в коей мере.

«Мы не знаем, чего хотят США. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее», — указал он.

Он также сказал, что Америка, с его точки зрения, попытается столкнуть между собой РФ и Китай. В то же время Москве не стоит допускать подобного развития событий и соглашаться на такие условия.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия согласовали между собой размещение российских военных объектов на территории союзного государства. По соглашению о безопасности ВС РФ могут размещать свои воинские формирования на территории Республики Беларусь.