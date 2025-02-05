Москва и Минск согласовали размещение российских военных объектов в Белоруссии

Соглашение о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией в рамках договора о Союзном государстве допускает создание РФ военных объектов и размещение своих воинских формирований на территории республики, передает РИА Новости.

Отмечается, что этот пункт есть в документе и подразумевает гарантии безопасности.

Договор о Союзном государстве предполагает поэтапно организуемое единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное, рыночное и культурное пространство между Россией и Республикой Беларусь.

В июне 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия передала республике ракеты и бомбы, мощность заряда которых втрое превышает мощность бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Он подчеркнул, что это оружие будет рассредоточено по территории страны.

В начале 2023 года Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Москва заявила о своем намерении придерживаться международных обязательств и действовать аналогично США, которые размещают ядерное оружие в европейских странах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «непростой» ситуации на границе республики.