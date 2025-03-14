Лукашенко рассказал об инициативе Украины создать лагеря для военнопленных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина выражала заинтересованность в создании лагерей на территории республики для содержания украинских и российских военнопленных. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью телеведущей Ольге Скабеевой для телеканала «Россия 1».

По словам Лукашенко, Белоруссия была готова рассмотреть это предложение, обеспечивая контроль за такими лагерями. Он добавил, что Минск может взять на себя ответственность за содержание подобных учреждений, если будет достигнуто соглашение между сторонами конфликта.

«Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее», — сказал Лукашенко.

Говоря об украинском конфликте, белорусский лидер указал на необходимость проведения переговоров с российской стороной для выработки совместного подхода к урегулированию кризиса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, чти Киев пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным.