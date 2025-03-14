«Они ему звонили»: Лукашенко сообщил о непубличных контактах украинских политиков с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой рассказал о том, что Путину поступали звонки из Киева. Однако подробностями делиться отказался.

Согласно словам белорусского лидера, представители украинской стороны конфиденциально контактировали с президентом России Владимиром Путиным.

В опубликованном фрагменте интервью Лукашенко отметил, что, несмотря на официальную риторику, закулисные переговоры между Москвой и Киевом все же происходят. По его словам, некоторые украинские политики звонили Путину и проводили с ним непубличные беседы.

Белорусский президент подчеркнул, что эта информация пока не предназначена для широкой огласки, и право ее обнародования принадлежит российскому лидеру. Лукашенко предположил, что Владимир Путин, «возможно, рискнет и скажет, кто звонил».

В то же время Лукашенко выразил скептицизм относительно возможности конструктивного диалога, заявив, что на Украине сейчас нет договороспособных политиков. Он также поделился своим неоднозначным отношением к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которого, по его словам, он воспринимал «как сына», но разочаровался в нем из-за его поступков.

Ранее Лукашенко предложил создать общий парламент для Белоруссии и России.