Лукашенко заявил, что сделка США и Украины по редкоземам может насторожить Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с заключением сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам. Об этом белорусский лидер сообщил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, передает госагентство «Белта».

Лукашенко отметил, что сделка между Киевом и Вашингтоном может вызвать настороженность у Москвы, особенно если она выйдет за рамки сугубо экономических отношений.

«Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооруженными силами, почему бы и нет? Россия спокойно будет работать», — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что осознание того, что такая могучая держава, как США, будет добывать полезные ископаемые и создавать свои предприятия «за окном», является неприятным. Тем не менее, отметил Лукашенко, Россия справится с этой ситуацией, так как у нее достаточно своих ресурсов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не обольщаться результатами российско-американских переговоров.