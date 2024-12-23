Лукашенко зарегистрировали как кандидата на предстоящих выборах президента Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко зарегистрирован как кандидат на предстоящих выборах, которые состоятся 26 января 2025 года. Это решение было принято на заседании Центризбиркома (ЦИК) страны, трансляция которого происходила на официальном сайте комиссии.

Согласно информации ЦИК, в поддержку кандидатуры Лукашенко было признано действительными 2 млн 518 тыс. 145 подписей избирателей при установленной норме в 100 тыс.

Лукашенко будет баллотироваться на пост президента Белоруссии в седьмой раз. На выборах 2020 года он получил 80,1% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поручил разместить «Орешник» в Белоруссии и спланировать его применение.