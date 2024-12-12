Лукашенко поручил разместить «Орешник» в Белоруссии и спланировать его применение

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Павел Муравейко сообщил, что на заседании Совета безопасности страны президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным республики обеспечить размещение российского ракетного комплекса «Орешник», сообщило агентство БелТА.

Кроме того, лидер республики поручил военнослужащим грамотно спланировать возможное применение комплекса. Спикер добавил, что о возможном количестве комплексов, переданным для Минобороны Белоруссии, проинформирован только президент России Владимир Путин. Павел Муравейко подобной информацией не располагает.

«Поручение одно — обеспечить размещение на нашей территории «Орешника» и грамотно спланировать его применение», — цитирует Муравейко БелТА.

Спикер охарактеризовал обстановку, складывающуюся вокруг Белоруссии, как сложную. Он отметил, что причин этому несколько. В частности, конфликт на Украине, развернутая против республики информационная кампания, милитаризация соседних стран. Цель — дестабилизировать ситуацию в стране для провоцирования внутренних и внешних конфликтов.

Напомним, что размещение нового российского комплекса на территории Белоруссии будет осуществляться по просьбе президента Александра Лукашенко, которую он направил российскому коллеге Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что цели для «Орешника» в Белоруссии будет определять Минск.