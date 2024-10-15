Мадуро: Маск потратил $1 млрд на попытку госпереворота в Венесуэле

Отмечается, что такое заявление венесуэльский лидер сделал в эфире телепрограммы «С Мадуро +». По его словам, Маск потратил не менее $1 млрд на финансирование попытки устроить революцию в Венесуэле.

«Илон Маск инвестировал в государственный переворот, в фашистский мятеж, насилие против электорального процесса в Венесуэле не менее одного миллиарда долларов», — сказал Мадуро.

Венесуэла переживает социально-экономический кризис с 2010 года. Последние президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года. Действующий президент Николас Мадуро баллотировался на третий срок. Его главным оппонентом был Эдмундо Гонсалес Уррутиа.

По итогам выборов Мудуро набрал 51% голосов, что подтвердило поддержку его кандидатуры в Венесуэле. Однако такие страны как Чили, Эквадор и Аргентина выразили сомнения в результатах.

Российская сторона, комментируя мятежи в Венесуэле после выборов, отметила, что венесуэльская оппозиция должна признать свое поражение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

Мадуро часто критикует Илона Маска за его высказывания. Сам Маск также активно выражает свое мнение о Венесуэле и действующем лидере в собственной соцсети Х. В августе власти Венесуэлы приняли решение на несколько дней заблокировать эту соцсеть за нарушение законодательства страны.

Ранее сообщалось, что Илон Маск представил первые роботоуправляемые в мире такси.