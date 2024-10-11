Маск представил роботакси от Tesla

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск представил роботизированное такси от своей компании Tesla.

Презентация состоялась на базе кинокомпании Warner Bros. в Калифорнии. Она транслировалась на странице Tesla в соцсети X.

«Как вы могли видеть, я приехал сюда на роботакси. Думаю, нас ждет блестящее будущее», — ответил Маск.

Бизнесмен отметил, что компания создала не менее 50 полностью автономных электромобилей, у которых отсутствуют механизмы управления для водителя, поскольку перевозка людей должна осуществляться полностью в автономном режиме.

Стоимость одного такого такси для предпринимателей составляет около $30 тыс. По словам Маска, пользователи услуг сервиса будут платить порядка 30-40 центов за одну милю поездки.

Презентация проекта должна была состояться еще в августе 2024 года, однако за месяц до этого Маск заявил, что компании потребуется еще время на усовершенствование технологий.

Бизнесмен считает, что такие автомобили будут в 10-20 раз безопаснее транспортных средств, управляемых человеком. В обиход войдут машины и Cybercab, и Robovan.

Tesla планирует запустить полностью автономное вождение в Техасе и Калифорнии уже в следующем году, а производство Cybercab начать к 2026 году, хотя, по словам Маска, это, вероятно, случится только в 2027 году.

Ранее сообщалось, что Илон Маск поменял аватарку в соцсети Х в поддержку Дональда Трампа.