Уход в отставку замгоссекретаря США Виктории Нуланд может свидетельствовать о скором уходе страны с Украины. Соответствующее заявление сделал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макрегор в беседе с Judging Freedom , опубликованной на видеохостинге YouTube.

Эксперт выразил мнение, что Нуланд вынудили уйти в отставку. Он подчеркнул, что это можно воспринимать как сигнал о готовности руководства Штатов к уходу с Украины в скором времени. Таким образом, Америка хочет быстро и тихо отстраниться от катастрофы с Украиной, заявил Макгрегор.

Военный также предположил, что США могут повторить сценарий, примененный во Вьетнаме, когда страна решила оставить свои цели и покинуть страну. В данный момент РФ является самой сильной военной державой в Европе, и у Штатов нет шансов на победу, добавил он.

Накануне экс-разведчик Риттер заявил, что РФ освободят Харьков и приблизятся к Одессе этим летом.