Макрон бросился обзванивать союзников из-за Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон занялся активной дипломатической деятельностью. В воскресенье, 23 февраля, накануне своей поездки в США он провел телефонные переговоры по Украине с несколькими политическими лидерами.

Французский президент обсудил украинский вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Франция с европейскими коллегами и союзниками хочет добиться долгосрочного и стабильного мира на Украине, написал Макрон на своей странице в соцсети.

В четверг, 20 февраля, Макрон подтвердил, что планирует посетить Вашингтон на следующей неделе. Переговоры с Трампом запланированы на 24 февраля.

Ранее сообщалось о том, что во Франции высмеяли Макрона из-за провального саммита по Украине в Париже.