Саммит по Украине, собравший лидеров ключевых европейских стран, оказался неудачным для президента Франции Эммануэля Макрона. Таким мнением в соцсети Х поделился лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он отметил, что ожидания многих участников относительно достижения значительных договоренностей не оправдались, и обсуждения не привели к принятию конкретных решений.

«Вчерашний вечерний саммит в Елисейском дворце стал для Макрона грандиозным фиаско! Историческим!» — написал Филиппо.

По мнению политика, саммит, на который возлагались большие надежды в свете текущих геополитических вызовов, оставил много разочарований.

В понедельник, 17 февраля, в Париже прошел неформальный саммит европейских лидеров, посвященный вопросам Украины и безопасности на континенте на фоне переговоров между Россией и США.

Одной из центральных тем обсуждения стала возможность отправки военных контингентов на Украину. Однако саммит не завершился принятием общего коммюнике или проведением пресс-конференции с участием Макрона.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам, что на встрече не было принято никаких решений относительно разрешения украинского кризиса. Он также еще раз подтвердил позицию Варшавы о том, что страна не будет направлять свои войска на территорию Украины.

Ранее издание L’Opinion сообщило, что из-за ошибки президента Франции Эммануэля Макрона Россия значительно обогатилась в Алжире.