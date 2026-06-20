Макрон заявил о готовившемся соглашении по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что летом 2025 года администрация США рассматривала возможность заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которое, по его мнению, могло бы соответствовать интересам Москвы. Об этом сообщает «РБК-Украина», пишет Лента.ру .

По словам французского лидера, обсуждение велось во время встречи на военной базе в Анкоридже на Аляске. Макрон утверждает, что тогда президент США Дональд Трамп исходил из предположения о возможном поражении Украины и был готов поддержать документ, предусматривавший территориальные уступки со стороны Киева.

Французский президент отметил, что соглашение в итоге не было реализовано. По его версии, дальнейшее развитие событий и устойчивость украинских вооруженных сил повлияли на изменение позиции Вашингтона.

Макрон также заявил, что впоследствии Трамп пересмотрел свои взгляды на ситуацию вокруг Украины. По мнению президента Франции, на это повлияли как действия украинской армии, так и способность страны сохранять устойчивость в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее сообщалось, что французский завод дронов для ВСУ атакован коктейлями Молотова.