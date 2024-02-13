Мало не покажется: премьер Эстонии может оказаться в российской тюрьме

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа. Им вменяют уничтожение памятников советским воинам, об этом сообщает ТАСС. Какими последствиями это грозит эстонским политикам, и могут ли их задержать, мы разбирались с депутатом и адвокатом.

Борьба с русофобией

По словам депутата Госдумы Сергея Колунова, законодательная сфера России должна настроиться на борьбу с русофобией.

«Не секрет, что в странах Прибалтики, не только в Эстонии, давно поощряются национализм и нетерпимость к русским, поддерживается русофобия. Массовыми стали попытки отмены русской культуры и традиций», — объяснил Колунов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парламентарий напомнил, что еще в апреле 2023 года Госдума единогласно поддержала заявление об осуждении репрессивной политики руководства прибалтийских стран в отношении русскоязычного населения.

«Мы продолжим бороться с политикой нынешних властей стран Прибалтики, будем делать это в законодательной сфере, через парламент, будем работать и через правоохранителей», — отметил Колунов.

Возможен и реальный срок

По словам адвоката по уголовным и арбитражным делам Романа Онищенко, ответственность за такие преступления предусматривается статьей Уголовного кодекса РФ «Уничтожение воинских захоронений и памятников».

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«Эстонским чиновникам грозит наказание от трех до пяти лет лишения свободы в зависимости от наличия квалифицирующих признаков. Задержать и выдать их РФ могут только те страны, с которыми у нас имеются соглашения», — сказал Онищенко.

Как пояснил адвокат, наказание в действительности может быть разным.

«Теоретически возможно и реальное заключение. Но на практике могут дать и условный срок», — добавил наш собеседник.

Ранее адвокат Молохов рассказал, что закон позволяет экс-министру обороны ДНР Стрелкову пойти на СВО.