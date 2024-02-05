Адвокат Молохов: закон позволяет экс-министру обороны ДНР Стрелкову пойти на СВО

Осужденный за призывы к экстремизму Игорь Стрелков (Гиркин), который занимал пост министра обороны Донецкой народной республики, может отправиться на фронт. О такой вероятности заявил адвокат чиновника Александр Молохов, пишет «Газета.ру» .

Как заявил юрист, Игорь Стрелков просился на фронт, однако его якобы не пускали. Это было еще до получения обвинения. По словам Молохова, вероятность, что бывшего министра отправят на СВО, сохраняется.

«На самом деле законодательство по поводу его ситуации ничего не говорит ни за, ни против, потому что запрет для осужденных по экстремистским статьям существует только для тех, кто мобилизован, либо по призыву. Что касается контрактников, то я не вижу никаких препятствий теоретически для того, чтобы Игорь Иванович оказался на фронте, если соответствующее решение политическое будет принято», — сказал адвокат подзащитного.

Молохов отметил, что апелляция будет нескоро. С протоколом еще предстоит ознакомиться свидетелям и защите Стрелкова. Юрист опасается, что сказанное на заседании не сойдется с показаниями, или их передадут как копипаст обвинения.

Стрелков продолжает оставаться в «Лефортово». Молохов отметил, что бывший чиновник не жалуется на здоровье, находится в здравом уме и намерен доказать свою невиновность.

Игорь Стрелков получил обвинение в 2023 году. Его арестовали. Судят экс-министра за посты в Сети о довольствии бойцов и ситуации вокруг Крымского полуострова. Обвиняемый не отрицает, что публиковал спорные материалы, но считает ситуацию с делом абсурдной.

Ранее сообщалось, что военный, знакомый со Стрелковым, высказался о разбирательстве.