Кремль выдал первую реакцию на выход Байдена из президентской гонки в США

Напомним, в воскресенье, 21 июля, глава Белого дома Джо Байден самолично снял свою кандидатуру и отказался участвовать в президентской гонке. При этом как гласит текст его обращения к нации, он продолжит исполнять обязанности президента США до конца срока.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сегодняшнее развитие событий в Вашингтоне, до президентских выборов в США еще 4 месяца, и за это время много может поменяться.

«Это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше. В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», — сказал Дмитрий Песков каналу SHOT.

Ранее стало известно, что действующий глава Белого дома Джо Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на осенних президентских выборах. Как написал в соцсети X Байден, он советует сторонникам Харрис начинать активно делать пожертвования на кампанию Харрис. При этом он сразу осекся, что окончательное решение о выдвижении Харрис на выборах президента должна принять в августе национальная конвенция Демократической партии.