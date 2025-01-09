Маск назвал власти Калифорнии худшими из-за пожаров в Калифорнии

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск прокомментировал действия властей Калифорнии на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.

Маск выразил недовольство действиями властей штата, согласившись с мнением одного из пользователей в соцсети, который назвал их худшими в США.

По мнению американца, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом неэффективно управляет водными и лесными ресурсами региона, из-за чего в штате возникли пожары.

Огонь в Лос-Анджелесе уже унес жизни пяти человек. Местные власти были вынуждены ввести обязательную эвакуацию для десятков тысяч жителей, так как ситуация с пожарами становится все более критической.

Глава пожарной службы округа ранее заявил, что ресурсы, предназначенные для борьбы с огнем, оказались недостаточными для одновременного тушения четырех крупных пожаров.

Ситуация также усугубилась из-за сильного ветра, который стал причиной временной приостановки работы авиационных служб. В некоторых районах, таких как Палисейдс, пожарные гидранты не функционировали, что значительно затрудняло работу пожарных. Эти пожары уже назвали одними из самых разрушительных в истории Калифорнии.

Кроме того, в районе Алтадена возник еще один крупный пожар, охвативший более 10 тыс. гектаров. По оценкам пожарных, он угрожает около 13 тыс. зданий.

Ранее президент США Джо Байден ввел режим бедствия в Калифорнии и отменил свою поездку в Италию.