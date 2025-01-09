Байден ввел режим бедствия в Калифорнии и отменил свою поездку в Италию

Президент США Джо Байден принял решение отменить свою запланированную поездку в Италию на фоне разрушительных лесных пожаров, охвативших Калифорнию. Как сообщил ТАСС, природная стихия привела к гибели пяти человек.

В ответ на сложившуюся ситуацию, Байден объявил режим бедствия в штате в целях обеспечения необходимой помощи для борьбы с огнем. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, опубликованном в среду.

Также в источнике указано, что данное решение было принято после его встречи с пожарными и представителями экстренных служб в Лос-Анджелесе. Как известно, там президент получил актуальную информацию о масштабах бедствия и усилиях по его ликвидации.

Ситуация в Калифорнии продолжает оставаться критической, поэтому власти делают все возможное для защиты жизни и имущества граждан. По последним данным, в результате этих трагических событий погибли не менее пяти человек.

Ранее сообщалось, что дом Пэрис Хилтон дотла сгорел из-за сильнейшего пожара в Лос-Анджелесе.