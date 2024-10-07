Маск поменял аватарку в соцсети Х в поддержку Трампа

Американский предприниматель, основатель компании Space X Илон Маск поменял аватарку в своем аккаунте в соцсети X в поддержку экс-президента США и кандидата в президенты от партии республиканцев Дональда Трампа.

На новом фото Маск стоит на фоне американского флага. На нем одета кепка с лозунгом Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

Маск активно выступает с поддержкой Трампа. В субботу, 5 октября, предприниматель пришел на митинг политика, который проходил в Батлере, штат Пенсильвания. Именно там в июле на Трампа было совершено покушение.

Комментируя этот инцидент, Маск заявил, что случившееся является проверкой характера. Бизнесмен отметил, что после покушения Трамп смог вскинуть кулак вверх, в то время как другой президент не смог подняться даже на лестничный пролет.

Выборы президента США пройду 5 ноября. Два основных кандидата — Дональд Трамп и Камала Харрис, которая может стать преемницей действующего главы государства Джо Байдена.

Ранее газета The New York Times провела компьютерное исследование речи Трампа, что позволило сделать вывод о старении политика.