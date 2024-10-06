NYT: выступления Трампа указывают на его старение

Последние публичные выступления экс-президента США и кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа становятся более долгими и бессвязными, пишет газета The New York Times.

Издание провело компьютерный анализ речи Трампа. Его результаты показали, что выступления политика стал мрачнее, жестче, длиннее и злее. При этом речи стали менее целенаправленными.

Как утверждает источник, все эти изменения могут свидетельствовать о том, что Трамп стареет.

Трамп — самый возрастной кандидат в президенты США. Политику в июне исполнилось 78 лет. В случае победы на выборах главы государства Трампу будет 78 лет и 220 дней.

Действующему президенту США Джо Байдену на момент вступления в должность президента США было 78 лет и 61 день. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

Ранее издание The Conversation сообщило, что Джо Байден озвучит новый план для Украины перед отставкой.