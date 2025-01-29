Маск призвал наказывать судей, помогающих мигрантам оставаться в США

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X опубликовал пост, где предложил лишать работы судей, которые мешают депортации мигрантов из Соединенных штатов.

Один из самых известных бизнесменов США поддержал ужесточение миграционной политики в стране, которую ведет президент Дональд Трамп. В частности он не поддержал ослабления мер против нелегалов. Это подтверждает последний пост Илона Маска, где он раскритиковал судью из Чикаго, который собрался освободить венесуэльца с криминальным прошлым и помочь ему остаться в США. Такую новость осветили на телеканале ABC.

«Если ни одного судью никогда не сместят с должности вне зависимости от того, насколько несправедливы его решения, наша правовая система в корне разрушена. Это должно произойти», — высказался Маск.

Напомним, 47-й президент США выступая на официальной церемонии пообещал остановить поток мигрантов, стремящихся на американские земли. Он также запустил процесс экстрадиции миллионов мигрантов.Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил о заморозке помощи США другим странам.