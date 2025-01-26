Трамп приостановил выделение помощи другим странам

«Я ввел заморозку наймов федеральных служащих, заморозку регулирования, заморозку иностранной помощи!», – сказал он.

Также глава США сообщил о создании нового департамента эффективности госуправления, отметив, что к этой работе будет привлечен Илон Маск.

Возглавляемое им ведомство будет заниматься оптимизацией работы госаппарата и устранением избыточных расходов.

На фоне обсуждения судьбы Гренландии и претензий к Панаме из-за работы Панамского канала Трамп намекнул на том, что в ближайшем будущем территория США может расшириться.

«Соединенные Штаты имеют самые крупные запасы нефти и газа в мире и, возможно, в скором времени мы станем гораздо более крупной страной. Приятно видеть, что за десятилетия, когда мы оставались одного и того же размера, возможно, даже уменьшились, теперь это может измениться», – заявил он.

Ранее Путин заявил, что им с Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить.